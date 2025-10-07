Больше 450 тысяч красноярцев сделали прививку от гриппа в новом сезоне

По данным Роспотребнадзора, более 450 тысяч жителей Красноярского края сделали прививку от гриппа.
«Сейчас, до подъёма заболеваемости гриппом, надо вакцинироваться. Совместная иммунизация снижает случаи болезни. На территории края сейчас циркулируют негриппозные вирусы», — говорит руководитель Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
Заболеваемость ОРВИ в крае падает вторую неделю — за семь дней 12 411 заболевших.
