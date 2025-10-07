Готовность проекта «Суриков-центр» в Красноярске составляет 10%

Сейчас на площадке у дома № 73 по улице Марковского ведутся монолитные работы: строители возводят стены подземной части здания, а фундамент уже полностью готов. Начаты также работы по устройству перекрытия.
Согласно проекту, в подземном этаже разместятся гардероб, фойе, фондохранилище, архив, зал временных экспозиций и технические помещения. Общая готовность объекта на сегодняшний день составляет около 10%.
Завершить все работы планируется к середине 2027 года.
В мэрии напоминают, новый центр станет подарком к 180-летию со дня рождения великого живописца и войдет в череду значимых проектов, приуроченных к 400-летию Красноярска.