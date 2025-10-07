Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовность проекта «Суриков-центр» в Красноярске составляет 10%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжается строительство Суриков-центра.

Источник: Соцсети

Сейчас на площадке у дома № 73 по улице Марковского ведутся монолитные работы: строители возводят стены подземной части здания, а фундамент уже полностью готов. Начаты также работы по устройству перекрытия.

Согласно проекту, в подземном этаже разместятся гардероб, фойе, фондохранилище, архив, зал временных экспозиций и технические помещения. Общая готовность объекта на сегодняшний день составляет около 10%.

Завершить все работы планируется к середине 2027 года.

В мэрии напоминают, новый центр станет подарком к 180-летию со дня рождения великого живописца и войдет в череду значимых проектов, приуроченных к 400-летию Красноярска.