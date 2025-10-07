Ричмонд
В России появились новые должности в тюрьмах

«Ъ»: В российских тюрьмах появились штатные священники.

Источник: Комсомольская правда

В России созданы должности помощников начальников колоний по работе с верующими. Сначала их введут в 97 из 700 исправительных учреждений страны. Об этом пишет «Ъ».

«Сейчас территориальными органами ФСИН совместно с епархиями РПЦ активно проводится пишет “Ъ”, со ссылкой на Синодальный отдел.

Как отметили в Русской православной церкви (РПЦ), введение новой должности было реализовано без дополнительных затрат — путем оптимизации штатного расписания в рамках существующих кадровых ресурсов ФСИН.

По информации издания, нововведение позволит регулярно проводить духовное руководство над сложными заключенными и вести просветительскую работу с сотрудниками тюремной системы, чья работа связана с повышенной опасностью.

Ранее «КП-Петербург» сообщал, что два корпуса бывшего изолятора «Кресты» могут получить статус объектов культурного наследия.