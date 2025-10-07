В России появились новые должности в тюрьмах

В России созданы должности помощников начальников колоний по работе с верующими. Сначала их введут в 97 из 700 исправительных учреждений страны. Об этом пишет «Ъ».
Как отметили в Русской православной церкви (РПЦ), введение новой должности было реализовано без дополнительных затрат — путем оптимизации штатного расписания в рамках существующих кадровых ресурсов ФСИН.
По информации издания, нововведение позволит регулярно проводить духовное руководство над сложными заключенными и вести просветительскую работу с сотрудниками тюремной системы, чья работа связана с повышенной опасностью.
