На Монеточку* снова подали в суд: что грозит певице и какое наказание ее ждет

Годом ранее в отношении певицы Монеточки* возбуждали уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей иностранных агентов. В 2024 году она дважды привлекалась к административной ответственности по факту нарушения порядка деятельности иноагента, несмотря ни на что продолжала выкладывать в соцсети сообщения/материалы без маркировки иноагента, как это подразумевает закон.