На Монеточку* снова подали в суд: что грозит певице и какое наказание ее ждет

В Басманный суд Москвы потупили материалы на певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову*), которую обвиняют в нарушении порядка деятельности иноагента. За это беглой артистке грозит штраф на сумму до 50 тысяч рублей.. Об этом со ссылкой на представителей Басманного суда сообщает ТАСС.
Отмечается, что протокол составили по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Санкция статьи подразумевает наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. Дату заседания суда пока не назначили.
Вместе с тем, добавили в суде, к ним поступили аналогичные документы на юриста Анатолия Фурсова* и литературного критика и журналиста Анну Наринскую*.
Ранее Монеточке* запретили въезд в Турцию, Сербию и Объединенные Арабские Эмираты из-за слов против Российской Федерации. Артистка теперь не имеет право посещать зарубежные страны, где существует безвизовый режим для граждан России. В этот перечень также входят государства: Белоруссия, Молдавия, Грузия Черногория и другие.
Годом ранее в отношении певицы Монеточки* возбуждали уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей иностранных агентов. В 2024 году она дважды привлекалась к административной ответственности по факту нарушения порядка деятельности иноагента, несмотря ни на что продолжала выкладывать в соцсети сообщения/материалы без маркировки иноагента, как это подразумевает закон.
* — Признаны иноагентами в РФ.