Вдоль реки Самары предложили построить скоростную магистраль

Минтранс Самарской области уже несколько лет прорабатывает проект строительства Южного обводного шоссе. Дорога должна пройти вдоль берега реки Самары от ул. Водников до Южного шоссе и соединить Старый, Фрунзенский и Южный мосты. При этом предусмотрено обустройство нескольких многоуровневых развязок: на пересечениях с ул. Главной, железной дорогой, пр. Карла Маркса, ул. Белогородской и Южным шоссе.