Вдоль реки Самары предложили построить скоростную магистраль

Реконструкция дороги предусмотрена проектом «Модернизация улично-дорожной сети». В документе указано, что планируется строительство ул. Набережная реки Самара с организацией бессветофорного движения и велодорожек.
Минтранс Самарской области уже несколько лет прорабатывает проект строительства Южного обводного шоссе. Дорога должна пройти вдоль берега реки Самары от ул. Водников до Южного шоссе и соединить Старый, Фрунзенский и Южный мосты. При этом предусмотрено обустройство нескольких многоуровневых развязок: на пересечениях с ул. Главной, железной дорогой, пр. Карла Маркса, ул. Белогородской и Южным шоссе.
Также в перечне мероприятий проекта:
- приведение технического состояния существующей улично-дорожной сети к нормативным требованиям;
- разработка и принятие комплекса нормативных и методических документов, использование альбома типовых решений при реконструкции улично-дорожной сети;
- капитальный ремонт объектов дорожно-транспортной сети местного значения, в том числе благоустройство сети автомобильных дорог, не имеющих усовершенствованного (капитального) покрытия, внутридворовых проездов на неразграниченных территориях;
- реконструкция существующих магистральных улиц;
- строительство магистрали Центральной, 5-го этапа Северного шоссе, участка ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой);
- расширение дороги по ул. Белорусской;
- формирование улиц поперечного направления, а также дорог с раздельным движением грузового и пассажирского транспорта;
- создание «зеленых волн» на ключевых магистралях;
- оптимизация организации дорожного движения, в том числе пересмотр схем движения, выделение дополнительных полос, создание обходных маршрутов для оптимизации грузового транспорта
и т. п.;
- строительство новых двухуровневых развязок;
- развитие автоматизированного контроля мостов и развязок датчиками состояния конструкций;
- ремонт мостов и путепроводов с учетом внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог,
в т. ч.реконструкция моста через р. Татьянка.
- оказание содействия в приобретении дорожной техники для проведения ремонтных работ по модернизации улично-дорожной сети;
- содействие актуализации документов транспортного планирования и документов по организации дорожного движения Самарско-Тольяттинской агломерации (КСОДД, КСОТ, ПКРТИ).
Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии.