Вдоль реки Самары предложили построить скоростную магистраль

Улицу Набережная реки Самара могут реконструировать. Информация об этом содержится в стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, которая сейчас проходит общественные обсуждения.

Источник: volga.news

Реконструкция дороги предусмотрена проектом «Модернизация улично-дорожной сети». В документе указано, что планируется строительство ул. Набережная реки Самара с организацией бессветофорного движения и велодорожек.

Минтранс Самарской области уже несколько лет прорабатывает проект строительства Южного обводного шоссе. Дорога должна пройти вдоль берега реки Самары от ул. Водников до Южного шоссе и соединить Старый, Фрунзенский и Южный мосты. При этом предусмотрено обустройство нескольких многоуровневых развязок: на пересечениях с ул. Главной, железной дорогой, пр. Карла Маркса, ул. Белогородской и Южным шоссе.

Также в перечне мероприятий проекта:

  • приведение технического состояния существующей улично-дорожной сети к нормативным требованиям;
  • разработка и принятие комплекса нормативных и методических документов, использование альбома типовых решений при реконструкции улично-дорожной сети;
  • капитальный ремонт объектов дорожно-транспортной сети местного значения, в том числе благоустройство сети автомобильных дорог, не имеющих усовершенствованного (капитального) покрытия, внутридворовых проездов на неразграниченных территориях;
  • реконструкция существующих магистральных улиц;
  • строительство магистрали Центральной, 5-го этапа Северного шоссе, участка ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой);
  • расширение дороги по ул. Белорусской;
  • формирование улиц поперечного направления, а также дорог с раздельным движением грузового и пассажирского транспорта;
  • создание «зеленых волн» на ключевых магистралях;
  • оптимизация организации дорожного движения, в том числе пересмотр схем движения, выделение дополнительных полос, создание обходных маршрутов для оптимизации грузового транспорта и т. п.;
  • строительство новых двухуровневых развязок;
  • развитие автоматизированного контроля мостов и развязок датчиками состояния конструкций;
  • ремонт мостов и путепроводов с учетом внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в т. ч. реконструкция моста через р. Татьянка.
  • оказание содействия в приобретении дорожной техники для проведения ремонтных работ по модернизации улично-дорожной сети;
  • содействие актуализации документов транспортного планирования и документов по организации дорожного движения Самарско-Тольяттинской агломерации (КСОДД, КСОТ, ПКРТИ).

Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии.