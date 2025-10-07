Заморозки до −6°C и пыльные бури — прогноз погоды на 7 октября

- Ветер 15−20 м/с ожидаются днем в Кызылординской и Туркестанской областях.
- Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской и ЗКО.
- Заморозки (до −6 °С) ожидаются ночью в Жамбылской, Алматинской областях и области Жетісу.
- Туман прогнозируется в Акмолинской, СКО и Костанайской областях.
В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Ночью на западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются заморозки 1−3 градуса. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.
В Таразе ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с.
В Туркестанской области ожидается ветер восточный днем на горных перевалах области 15−20 м/с.
В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В области Жетісу ветер северо-восточный днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1−6 градусов.
В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 3−5 градусов.
Ночью в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ночью ожидаются заморозки 1−6 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы ночью ожидаются заморозки 1−3 градуса.
В Конаеве ночью ожидаются заморозки 1−3 градуса.
Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман.
В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.
В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
На севере, юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.
В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.
На западе, северо-востоке Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.
На востоке области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге, севере Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.