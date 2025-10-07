Заморозки до −6°C и пыльные бури — прогноз погоды на 7 октября

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Ночью на западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются заморозки 1−3 градуса. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.