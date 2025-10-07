Ричмонд
Площадь и цена впечатляют: Участок Ходорковского* на Рублёвке ушёл в доход государства

Суд конфисковал участок в подмосковной Жуковке, который принадлежал экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*. Как показывают кадастровые данные, его площадь превышает 1 кв. км, а стоимость — почти 18 миллионов рублей.

Источник: Life.ru

«Участок относится к категории “для индивидуального строительства”, общая площадь — 1075 кв. м, кадастровая стоимость — 17,8 млн рублей», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию кадастровой службы.

В ФССП отметили, что этот участок был куплен на средства, полученные преступным путём. При этом ответчики возражений в суд не прислали.

Ранее Life.ru писал, что суд конфисковал земельный участок, связанный с Ходорковским* и Платоном Лебедевым, по иску ФССП. Земля формально принадлежала Владимиру Дубову, но приставы считают её собственностью Ходорковского*.

*Физлицо, призннаное Минюстом РФ иноагентом.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.