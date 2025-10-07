Площадь и цена впечатляют: Участок Ходорковского* на Рублёвке ушёл в доход государства

«Участок относится к категории “для индивидуального строительства”, общая площадь — 1075 кв. м, кадастровая стоимость — 17,8 млн рублей», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию кадастровой службы.
В ФССП отметили, что этот участок был куплен на средства, полученные преступным путём. При этом ответчики возражений в суд не прислали.
Ранее Life.ru писал, что суд конфисковал земельный участок, связанный с Ходорковским* и Платоном Лебедевым, по иску ФССП. Земля формально принадлежала Владимиру Дубову, но приставы считают её собственностью Ходорковского*.
*Физлицо, призннаное Минюстом РФ иноагентом.
