«Мышиная» лихорадка едва не погубила слесаря из Приморья

Пациент, по профессии слесарь-сантехник, предположительно заразился вирусом во время работы в подвальном помещении, где обитали грызуны. Первые симптомы появились спустя пару дней — повышение температуры, ломота в теле, недомогание. Мужчина решил, что это обычная ОРВИ, и не стал обращаться к врачу. Лишь спустя почти неделю, когда его самочувствие резко ухудшилось, он был госпитализирован в Пожарскую центральную районную больницу с критическими показателями здоровья: лейкоциты поднялись до 78, тромбоциты резко упали, диурез составлял всего 400 миллилитров. Учитывая его критическое состояние, было принято решение доставить пациента во Владивосток вертолетом.