«Мышиная» лихорадка едва не погубила слесаря из Приморья

Слесаря из Пожарского района Приморья, заразившегося смертельно опасным вирусом, спасли врачи во Владивостоке. У пациента диагностировали геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), более известную как «мышиная» лихорадка. В тяжёлом состоянии его экстренно доставили в медицинское учреждение, сообщили ИА PrimaMedia в Краевой клинической больнице № 2.
Пациент, по профессии слесарь-сантехник, предположительно заразился вирусом во время работы в подвальном помещении, где обитали грызуны. Первые симптомы появились спустя пару дней — повышение температуры, ломота в теле, недомогание. Мужчина решил, что это обычная ОРВИ, и не стал обращаться к врачу. Лишь спустя почти неделю, когда его самочувствие резко ухудшилось, он был госпитализирован в Пожарскую центральную районную больницу с критическими показателями здоровья: лейкоциты поднялись до 78, тромбоциты резко упали, диурез составлял всего 400 миллилитров. Учитывая его критическое состояние, было принято решение доставить пациента во Владивосток вертолетом.
«Комплексное лечение проводилось по имеющимся синдромам. Противовирусный препарат от ГЛПС существует, но он работает только в первые три дня болезни. Далее его применение неэффективно», — рассказала заведующая инфекционным отделением ККБ № 2 Анна Симакова.
В настоящее время местный житель находится на стадии выздоровления, но ещё наблюдается у специалистов. По словам заведующей инфекционным заболеванием, в этот период происходит развитие полиурии — усиленное мочевыделение, до 5 литров в сутки, что свидетельствует о восстановлении функции почек. Однако столь активная работа может вызывать нарушение водно-электролитного баланса, поэтому за состоянием пациента продолжают тщательно следить.
Врачи напоминают, что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) является острым природно-очаговым заболеванием, эндемичным для Приморского края. Вирус передаётся человеку от грызунов различными путями: воздушно-пылевым, алиментарным (через заражённые пищу, воду или немытые руки), а также при прямом контакте. В группу риска попадают люди, чья деятельность связана с посещением мест возможного обитания грызунов — таких как подвалы, сараи, хлева, гаражи и другие.
Напомним, ранее «мышиную» лихорадку подхватил вахтовик из Приморья. Мужчина проживал в вагончике, где обитали грызуны.