Группа попрошаек арестована по делу о хищении денег у бойцов СВО в «Шереметьево»

Источник уточнил, что изначально в оперативных материалах фигурировало около 15 таких «попрошаек», но на данный момент их число по делу сократилось. В качестве примера он привел показания одного из потерпевших бойцов, который рассказал, как в «Шереметьево» к нему подошла девушка, заявила, что опоздала с сестрой на рейс, и попросила 15 тысяч рублей на новый билет, пообещав вернуть долг. Однако деньги возвращены не были, что причинило военнослужащему материальный ущерб.