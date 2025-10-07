Ричмонд
Нобелевскую премию в области медицины мог получить россиянин

Российский ученый Александр Руденский мог стать лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине вместо японского профессора Симона Сакагучи. Об этом в понедельник, 6 октября, рассказали в издании «Коммерсантъ».

Мэри Брункоу, Фред Рамсделл и Сакагучи в начале 2000-х смогли обнаружить существование T-клеток — они помогают организму человека отличать чужеродные клетки от собственных.

Благодаря этому открытию удалось создать огромное количество препаратов против аутоиммунных и онкологических заболеваний.

Сакагучи в 1995 году получилось доказать существование подобных клеток. Через шесть лет американские специалисты нашли у мышей с аутоиммунными заболеваниями поврежденный ген Foxp3.

Затем в 2003 году японский профессор в исследовании связал эти открытия — выяснилось, что при поврежденном гене иммунная система начинает уничтожать собственные ткани.

Руденскому также удалось связать находку Рамсделла и Брункоу с открытием японского ученого. Он вел исследования параллельно с Симоном Сакагучи, но не успел опубликовать их результаты быстрее, уточнили в газете.

Недавно американского лидера США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за достижение соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

