О звуках выстрелов и перекрытых дорогах предупредили жителей Костаная и области

В полиции предупредили, что в ходе учений возможны звуки выстрелов и использование учебной стрельбы, передвижение автотехники и тяжелой техники, временные ограничения движения транспорта по отдельным маршрутам вокруг полигона, а также появление сотрудников полиции и спецподразделений в форме и со спецсредствами.