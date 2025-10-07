Ричмонд
О звуках выстрелов и перекрытых дорогах предупредили жителей Костаная и области

Полиция обратилась с предупреждением к жителям Костаная и Костанайского района — в регионе пройдут оперативно‑тактические учения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Источник: Nur.kz

Сообщается, что учения пройдут на полигоне Департамента полиции Костанайской области во вторник, 7 октября.

Цель учений — отработка взаимодействия правоохранительных и специальных служб при возникновении кризисных ситуаций.

В полиции предупредили, что в ходе учений возможны звуки выстрелов и использование учебной стрельбы, передвижение автотехники и тяжелой техники, временные ограничения движения транспорта по отдельным маршрутам вокруг полигона, а также появление сотрудников полиции и спецподразделений в форме и со спецсредствами.

«Просим жителей сохранять спокойствие, не вмешиваться в ход учений, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, не распространять неподтвержденную информацию и при необходимости обращаться в местные органы власти или полицию», — говорится в сообщении.