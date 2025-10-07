В Европе обсуждают изъятие российских активов: вот чего ждут в ЕЦБ

Кроме этого, глава ЕЦБ добавила, что любые действия с российскими активами должны соответствовать нормам международного права. При этом, по данным агентства, она опасается, что спорные с юридической точки зрения меры могут ослабить доверие к евро, отпугнуть инвесторов и навредить финансовой стабильности.