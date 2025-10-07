В Европе обсуждают изъятие российских активов: вот чего ждут в ЕЦБ

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард высказала позицию, согласно которой решение Евросоюза о применении замороженных российских активов требует достижения консенсуса между всеми правообладателями таких активов. При этом она отметила наличие рисков, связанных с реализацией подобных мер. Об этом пишет Reuters.
«Лагард заявила, что любое решение должно быть согласовано всеми сторонами, владеющими российскими активами», — передает агентство.
Кроме этого, глава ЕЦБ добавила, что любые действия с российскими активами должны соответствовать нормам международного права. При этом, по данным агентства, она опасается, что спорные с юридической точки зрения меры могут ослабить доверие к евро, отпугнуть инвесторов и навредить финансовой стабильности.
Накануне заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что в ответ на изъятие замороженных активов Западом Россия предпримет жесткие ответные действия.