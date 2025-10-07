Ричмонд
Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки чикунгунья в России

Завозные случаи заболевания не представляют эпидемиологической опасности.

Источник: Аргументы и факты

Роспотребнадзор заявил, что угрозы распространения лихорадки чикунгунья на территории России нет. Как отметили в ведомстве, в стране отсутствуют устойчивые популяции комаров — переносчиков инфекции, а климатические и экологические условия не способствуют их размножению и передаче вируса.

Завозные случаи заболевания не представляют эпидемиологической опасности, однако путешественникам, направляющимся в эндемичные регионы, рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Для оперативного выявления возможных случаев инфекции специалисты Роспотребнадзора разработали отечественную тест-систему для диагностики возбудителя лихорадки чикунгунья. Кроме того, в России проводится регулярный энтомологический мониторинг, включающий изучение видового состава комаров, оценку их численности и анализ на наличие различных патогенов. Эти меры позволяют контролировать ситуацию и своевременно предотвращать возможные угрозы.

Лихорадка чикунгунья наиболее распространена в тропических районах Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и на островах Индийского океана, где ежегодно фиксируются сезонные вспышки. Случаи заболевания также регистрировались в странах Центральной Америки — в частности, в Мексике и Гватемале. Роспотребнадзор советует туристам, отправляющимся в такие регионы, использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду и устанавливать защитные сетки от насекомых, чтобы минимизировать риск заражения.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал, что вирус чикунгунья передается человеку с укусами комаров.