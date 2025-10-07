Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки чикунгунья в России

Лихорадка чикунгунья наиболее распространена в тропических районах Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и на островах Индийского океана, где ежегодно фиксируются сезонные вспышки. Случаи заболевания также регистрировались в странах Центральной Америки — в частности, в Мексике и Гватемале. Роспотребнадзор советует туристам, отправляющимся в такие регионы, использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду и устанавливать защитные сетки от насекомых, чтобы минимизировать риск заражения.