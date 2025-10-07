Франшизы общепита и автосервисов захватили омский рынок

За три месяца спрос на франшизы вырос на 9%. Покупкой заведений общественного питания бизнесмены интересовались в три раза чаще за такой же период и на 25% активнее в годовом сравнении. Средний паушальный взнос в этой сфере составил 200 тысяч рублей. Франшизы автомобильной направленности подорожали на 5% за квартал, а годовой рост спроса стал больше в 2,5 раза при среднем взносе 70 тысяч рублей.