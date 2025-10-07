Франшизы общепита и автосервисов захватили омский рынок

Аналитики «Авито Бизнес 360» изучили рынок франшиз и готового бизнеса в Омске за третий квартал 2025 года. Исследователи выявили резкий всплеск интереса предпринимателей к сфере общепита и автомобильной отрасли.
За три месяца спрос на франшизы вырос на 9%. Покупкой заведений общественного питания бизнесмены интересовались в три раза чаще за такой же период и на 25% активнее в годовом сравнении. Средний паушальный взнос в этой сфере составил 200 тысяч рублей. Франшизы автомобильной направленности подорожали на 5% за квартал, а годовой рост спроса стал больше в 2,5 раза при среднем взносе 70 тысяч рублей.
Лидеры по структуре интереса — торговые франшизы с долей 22%. На втором месте расположились услуги и строительство — по 16%, затем производство с 11% и общепит с 10%. Наибольшее количество новых франшиз появилось в туристической отрасли — рост предложения составил 67% за квартал.
