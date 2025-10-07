Экономист Беляев предостерег заводить большое количество банковских карт

«Банки, как правило, взимают средства за информирование о денежных операциях по карте. Но есть люди, которые берегут каждую копейку и отключают эту услугу. Поэтому здесь человек для себя должен решить: нужно платить за каждую карту или нет. Ведь если вовремя узнать, что кто-то чужой воспользовался деньгами на карте, операцию в первые сутки легче опротестовать, и больше шансы, что деньги будут возвращены», — подытожил Беляев.