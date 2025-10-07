Экономист Беляев предостерег заводить большое количество банковских карт

Экономист Михаил Беляев рассказал aif.ru, насколько целесообразно заводить много банковских карт, а также отметил, какую опасность может нести их чрезмерное количество.
«Всё зависит от того, насколько целесообразно и оправдано владеть несколькими банковскими картами. Если, допустим, на одну карту человек получает зарплату, пенсию или еще что-то, и там скопились определенные деньги, то можно иметь вторую с небольшим остатком для оперативного повседневного пользования, для каждодневных нужд и потребностей. Это удобно, когда боишься утратить первую карту с большой суммой денег или что ее взломают», — сказал Беляев.
Кроме того, целесообразно иметь дополнительную банковскую карту индивидуальному предпринимателю.
«Одна — для личных трат и пользования, другая — для обслуживания бизнеса, чтобы деньги не путались и так далее», — отметил Беляев.
Эксперт добавил, что обычному человеку, который не ведет никакой хозяйственной деятельности, вполне достаточно одной карты.
«Ранее при трудоустройстве на работу гражданам ставили условие, чтобы они открывали карту конкретного банка для получения заработной платы, сейчас таких правил нет. Поэтому обычному человеку вполне достаточно одной карты типа “Мир”, чтобы обслуживаться спокойно по всему кругу операций внутри России», — сказал Беляев.
То есть, констатировал эксперт, какое иметь количество карт зависит от индивидуального круга операций и индивидуальных потребностей.
По его словам, чрезмерно излишнее количество карт может привести к тому, что человек просто будет забывать пин-коды от них, может запутаться, к тому же не нужно забывать о мошенниках.
«Банки, как правило, взимают средства за информирование о денежных операциях по карте. Но есть люди, которые берегут каждую копейку и отключают эту услугу. Поэтому здесь человек для себя должен решить: нужно платить за каждую карту или нет. Ведь если вовремя узнать, что кто-то чужой воспользовался деньгами на карте, операцию в первые сутки легче опротестовать, и больше шансы, что деньги будут возвращены», — подытожил Беляев.