Голый мужчина пугал школьников в центре Дальнегорска

Местные жители, обсуждая ситуацию в городском telegram-канале, утверждают, что этот же гражданин уже нарушал общественный порядок ранее: весной перебил несколько витрин магазинов в районе остановки «Универсам», летом угрожал прохожим предметом, похожим на нож. Тем не менее мер по изоляции странного мужчины от общества до сих пор не принято. Горожане предполагают, что в полиции Дальнегорска, как и в других муниципалитетах Приморья, не хватает кадров, чтобы разбираться с дебоширами, которые не причиняют вреда здоровью окружающих. А госпитализация пациента в психиатрическую больницу без решения суда возможна либо при его согласии, либо при угрозе жизни пациента, либо если пациент представляет реальную угрозу для жизни окружающих.