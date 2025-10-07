Голый мужчина пугал школьников в центре Дальнегорска

Очевидцы пишут, что мужчина кидался на прохожих и своим неадекватным поведением напугал детей, возвращавшихся из школы № 2 после уроков во вторую смену. (Неподалёку от школы находятся два детских сада, а в соседних кварталах — школа № 21, детские сады № 8 и № 30, так что немало малолетних детей рисковали получить в тот не самый прекрасный вечер психологическую травму.).
Для усмирения нарушителя вызвали полицию, официальных комментариев от УМВД по Приморскому краю по факту инцидента пока не поступало.
Местные жители, обсуждая ситуацию в городском telegram-канале, утверждают, что этот же гражданин уже нарушал общественный порядок ранее: весной перебил несколько витрин магазинов в районе остановки «Универсам», летом угрожал прохожим предметом, похожим на нож. Тем не менее мер по изоляции странного мужчины от общества до сих пор не принято. Горожане предполагают, что в полиции Дальнегорска, как и в других муниципалитетах Приморья, не хватает кадров, чтобы разбираться с дебоширами, которые не причиняют вреда здоровью окружающих. А госпитализация пациента в психиатрическую больницу без решения суда возможна либо при его согласии, либо при угрозе жизни пациента, либо если пациент представляет реальную угрозу для жизни окружающих.
В связи с нехваткой полицейских кадров жители Владивостока уже предлагали привлекать добровольные народные дружины для помощи Госавтоинспекции — улицам очень не хватает патрулей ДПС, чем пользуются водители мопедов, зачастую управляя двухколёсным транспортным средством не только без защитной экипировки, но и без водительского удостоверения и достаточного знания Правил дорожного движения.