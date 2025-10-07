Депутат Гаврилов: в РФ активизировался новый вид телефонного мошенничества

По словам депутата, сценарий выглядит убедительно: звонившие уверенно представляются специалистами, сообщают о «плановой замене ключей» и даже уточняют время визита. Для правдоподобия они могут знать фамилию жильца, номер квартиры или ссылаться на договор с управляющей компанией. На следующем этапе мошенники предлагают продиктовать код, якобы для получения «номера талона», а фактически получают доступ к личным данным, банковским сервисам и даже заявкам на кредиты.