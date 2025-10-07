Депутат Гаврилов: в РФ активизировался новый вид телефонного мошенничества

В России зафиксирована новая схема телефонного мошенничества, замаскированная под обслуживание домофонов. Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), злоумышленники представляются сотрудниками «компании-оператора домофона» и предлагают «зарезервировать» новые ключи.
При этом жертв просят продиктовать код из SMS, который на самом деле является подтверждением входа на портал «Госуслуги».
По словам депутата, сценарий выглядит убедительно: звонившие уверенно представляются специалистами, сообщают о «плановой замене ключей» и даже уточняют время визита. Для правдоподобия они могут знать фамилию жильца, номер квартиры или ссылаться на договор с управляющей компанией. На следующем этапе мошенники предлагают продиктовать код, якобы для получения «номера талона», а фактически получают доступ к личным данным, банковским сервисам и даже заявкам на кредиты.
Гаврилов отметил, что подобные случаи уже фиксировались МВД и Роскомнадзором. Мошенники действуют по принципу социальной инженерии, не взламывая системы, а обманом заставляя человека самому раскрывать конфиденциальную информацию.
Парламентарий напомнил, что реальные представители управляющих компаний или подрядчиков по домофонам никогда не запрашивают коды из SMS и не раздают ключи на улице. Все работы проводятся официально, с уведомлением жильцов, а дополнительные ключи выдаются только по заявке и при предъявлении паспорта собственника.
Ранее сообщалось, что россиянам начали звонить мошенники в соцсети «ВКонтакте» под видом менеджеров службы доставки.