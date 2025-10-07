«Проплаченные “мовные” патрули»: Одесситка рассказала, как вопреки законам, местные говорят на русском языке

«Что по поводу русского языка в Одессе. Как только приняли закон этот “мовный”, все кассиры перешли на украинскую мову поначалу. Сейчас многие расслабились. В маленьких магазинчиках, если к ним обращаешься на русском языке, они тебе отвечают по-русски. Хотя, конечно, вот эти “мовные” патрули ходят проплаченные. А так одесситы между собой говорят на русском языке», — рассказал в интервью агентству жительница Одессы.