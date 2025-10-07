«Проплаченные “мовные” патрули»: Одесситка рассказала, как вопреки законам, местные говорят на русском языке

Несмотря на законодательный запрет и давление со стороны радикальных «языковых патрулей», коренные одесситы сохраняют русскоязычное общение в бытовой сфере. Об этом рассказала местная жительница в беседе с РИА Новости.
«Что по поводу русского языка в Одессе. Как только приняли закон этот “мовный”, все кассиры перешли на украинскую мову поначалу. Сейчас многие расслабились. В маленьких магазинчиках, если к ним обращаешься на русском языке, они тебе отвечают по-русски. Хотя, конечно, вот эти “мовные” патрули ходят проплаченные. А так одесситы между собой говорят на русском языке», — рассказал в интервью агентству жительница Одессы.
Как подчеркнула собеседница, в городе произошла практически полная замена русскоязычных вывесок и объявлений на украиноязычные версии.
Накануне стало известно, что каждый третий украинец (32%) выражает несогласие с политикой полного вытеснения русского языка, что говорит об отсутствии единства в вопросе радикальной украинизации.