«Проплаченные “мовные” патрули»: Одесситка рассказала, как вопреки законам, местные говорят на русском языке

РИАН: Одесситы общаются друг с другом на русском языке.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на законодательный запрет и давление со стороны радикальных «языковых патрулей», коренные одесситы сохраняют русскоязычное общение в бытовой сфере. Об этом рассказала местная жительница в беседе с РИА Новости.

«Что по поводу русского языка в Одессе. Как только приняли закон этот “мовный”, все кассиры перешли на украинскую мову поначалу. Сейчас многие расслабились. В маленьких магазинчиках, если к ним обращаешься на русском языке, они тебе отвечают по-русски. Хотя, конечно, вот эти “мовные” патрули ходят проплаченные. А так одесситы между собой говорят на русском языке», — рассказал в интервью агентству жительница Одессы.

Как подчеркнула собеседница, в городе произошла практически полная замена русскоязычных вывесок и объявлений на украиноязычные версии.

Накануне стало известно, что каждый третий украинец (32%) выражает несогласие с политикой полного вытеснения русского языка, что говорит об отсутствии единства в вопросе радикальной украинизации.