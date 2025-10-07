В Лесосибирске нетрезвые родители перевозили в машине двух малышей

В Лесосибирске нетрезвые водители перевозили в машине двух малышей. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, на 283-м километре автодороги Красноярск — Енисейск экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Toyota Corolla — тот двигался, виляя из стороны в сторону. Остановили. За рулем 33-летний мужчина, с ним 24-летняя супруга и двое малолетних детей, двух и четырех лет.