Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал о своем здоровье

Трамп рассказал, что чувствует себя даже лучше, чем 30 лет назад.

Источник: Комсомольская правда

Президенту США Дональду Трампу в 2025 году исполнилось 79 лет. При этом американский лидер по-прежнему хорошо себя чувствует. Он признался, что его здоровье сейчас лучше, чем «30−40 лет назад». Об этом хозяин Белого дома рассказал в беседе с телеканалом Newsmax.

Дональд Трамп подчеркнул, что «отлично держится». При этом он неоднократно обращал внимание на возраст и здоровье экс-президента США Джо Байдена. Бывший американский лидер старше нынешнего всего на три года.

«Я чувствую себя так же или даже лучше, чем 30 лет назад. Я по-настоящему чувствую себя лучше, чем 30−40 лет назад», — заверил Дональд Трамп.

Он также заметил, что Джо Байден не мог даже аккуратно спуститься с лестницы. Нынешний глава государства, по его словам, не падает со ступенек, потому что «медленно и аккуратно» спускается в отличие от экс-президента США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше