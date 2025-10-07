Трамп рассказал о своем здоровье

Президенту США Дональду Трампу в 2025 году исполнилось 79 лет. При этом американский лидер по-прежнему хорошо себя чувствует. Он признался, что его здоровье сейчас лучше, чем «30−40 лет назад». Об этом хозяин Белого дома рассказал в беседе с телеканалом Newsmax.
Дональд Трамп подчеркнул, что «отлично держится». При этом он неоднократно обращал внимание на возраст и здоровье экс-президента США Джо Байдена. Бывший американский лидер старше нынешнего всего на три года.
«Я чувствую себя так же или даже лучше, чем 30 лет назад. Я по-настоящему чувствую себя лучше, чем 30−40 лет назад», — заверил Дональд Трамп.
Он также заметил, что Джо Байден не мог даже аккуратно спуститься с лестницы. Нынешний глава государства, по его словам, не падает со ступенек, потому что «медленно и аккуратно» спускается в отличие от экс-президента США.