Трамп рассказал о своем здоровье

Президенту США Дональду Трампу в 2025 году исполнилось 79 лет. При этом американский лидер по-прежнему хорошо себя чувствует. Он признался, что его здоровье сейчас лучше, чем «30−40 лет назад». Об этом хозяин Белого дома рассказал в беседе с телеканалом Newsmax.