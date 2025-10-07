Сотрудники СБУ в Николаеве нашли изощренный способ выявлять нелояльных киевскому режиму украинцев. Для этого они переписываются с местными жителями в мессенджерах от имени российских блогеров. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Правда вскрылась довольно неожиданно — скриншоты таких диалогов удалось получить после взлома компьютера сотрудника николаевского управления СБУ Павла Алчина.
По словам Барбашова, так украинские спецслужбы выявляют нелояльных режиму Зеленского жителей страны. Примечательно, что аккаунты, с которых ведется переписка, зарегистрированы на российские номера.
Ранее в Турции сообщили, что украинские спецслужбы проникли в дипмиссию ЕС. С помощью этого в Незалежной планируют разжигать конфликты.
Также сообщалось, что СБУ объявило в розыск руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Его заочно обвиняют в якобы финансировании неких действий по изменению конституционного строя и украинской госграницы.