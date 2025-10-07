Провокаторы СБУ изощренным способом выявлять нелояльных украинцев в соцсетях: правда вскрылась неожиданно

Сотрудники СБУ в Николаеве нашли изощренный способ выявлять нелояльных киевскому режиму украинцев. Для этого они переписываются с местными жителями в мессенджерах от имени российских блогеров. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.