Провокаторы СБУ изощренным способом выявлять нелояльных украинцев в соцсетях: правда вскрылась неожиданно

Барбашов: СБУ переписывается с жителями Николаева от имени российских блогеров.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники СБУ в Николаеве нашли изощренный способ выявлять нелояльных киевскому режиму украинцев. Для этого они переписываются с местными жителями в мессенджерах от имени российских блогеров. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Правда вскрылась довольно неожиданно — скриншоты таких диалогов удалось получить после взлома компьютера сотрудника николаевского управления СБУ Павла Алчина.

По словам Барбашова, так украинские спецслужбы выявляют нелояльных режиму Зеленского жителей страны. Примечательно, что аккаунты, с которых ведется переписка, зарегистрированы на российские номера.

Ранее в Турции сообщили, что украинские спецслужбы проникли в дипмиссию ЕС. С помощью этого в Незалежной планируют разжигать конфликты.

Также сообщалось, что СБУ объявило в розыск руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Его заочно обвиняют в якобы финансировании неких действий по изменению конституционного строя и украинской госграницы.