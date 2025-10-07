Ричмонд
Дюжаррик: хуситы задержали ещё девятерых сотрудников ООН

Представитель генсека ООН уточнил, что с 2021 года хуситами были задержаны 53 сотрудника всемирной организации.

Источник: Аргументы и факты

Представители шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы), правящего на севере Йемена, задержали ещё девятерых сотрудников ООН, заявил журналистам представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он не стал называть дату случившегося. По словам Дюжаррика, всего с 2021 года число сотрудников ООН, задержанных хуситами с 2021 года, достигло 53.

Напомним, в конце августа Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила о задержании своего сотрудника в йеменском городе Сана движением «Ансар Аллах». Хуситы также провели обыски в офисах организации.

После генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что движение «Ансар Аллах» задержало как минимум 11 сотрудников всемирной организации. Он осудил действия хуситов и потребовал их немедленно освободить указанных лиц.

