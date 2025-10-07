Врач оценила, какие народные средства реально помогут побороть похмелье

После веселого вечера нередко наступает неприятное похмелье: голова болит, слабость, тошнота. Люди стараются справляться народными средствами — супчиком, яичницей или кисломолочными напитками. Врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением КДЦ «Измайловский» Пироговского центра Любовь Дулова оценила в разговоре с KP.RU, что действительно должно помочь.
— Рассол на самом деле никто не отменяет, только он должен быть соляной, а не маринадный, и перебарщивать с ним точно не стоит, чтобы не было отеков. Если такового под рукой нет, то помогут солевые растворы, которые назначают при пищевых инфекциях. Например, Регидрон, — отметила эксперт.
По словам специалиста, важно восстановить баланс белков, жиров и углеводов, но лучше выбирать легкие продукты: диетическое мясо, овсянку на молоке. Запивать завтрак можно зеленым чаем или апельсиновым соком, разведенным водой — это помогает организму справляться с окислительными процессами.
— Коктейль из томатного сока и сырого яйца — вполне работает для восстановления сил после чрезмерных алкогольных возлияний, если вы уверены, что яйцо — свежее, — добавила терапевт.
Кроме питания, Дулова посоветовала легкую физическую активность на свежем воздухе, но без перегрузки сердца и сосудов. При отсутствии проблем с ЖКТ допустим прием обычного Аспирина для снятия боли. Главное — не спешить и восстановиться постепенно.