Эксперт Корнейчук: заводской брак может быть причиной возгорания телефона

«Причины возгорания телефонов разные. Но чаще всего это происходит из-за заводского брака или самовоспламенения аккумулятора. Например, аккумулятор вздулся, телефон уже не годен для использования, но человек продолжает им пользоваться, заряжает и вроде бы он работает. Или пытается сам поменять аккумулятор, повреждает защитную оболочку, затем происходит взаимодействие с кислородом и последующее возгорание. Если аккумулятор просто пришел в негодность, происходит прорастание металлических дендритов, они просто пробивают сепаратор и возникает короткое замыкание, в итоге аккумулятор самовоспламеняется», — объяснил эксперт.