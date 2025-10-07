Эксперт Корнейчук: заводской брак может быть причиной возгорания телефона

Телефоны могут загораться во время зарядки из-за заводского брака или самовоспламенения аккумулятора, рассказал aif.ru эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
«Причины возгорания телефонов разные. Но чаще всего это происходит из-за заводского брака или самовоспламенения аккумулятора. Например, аккумулятор вздулся, телефон уже не годен для использования, но человек продолжает им пользоваться, заряжает и вроде бы он работает. Или пытается сам поменять аккумулятор, повреждает защитную оболочку, затем происходит взаимодействие с кислородом и последующее возгорание. Если аккумулятор просто пришел в негодность, происходит прорастание металлических дендритов, они просто пробивают сепаратор и возникает короткое замыкание, в итоге аккумулятор самовоспламеняется», — объяснил эксперт.
Он отметил, что причиной заводского брака могут быть нарушения условий производства, какие-то загрязнения или допущенные ошибки, которые не выявляет контроль качества.
Ранее сообщалось, что следствие устанавливает причину гибели в Челябинске 16-летнего подростка во время разговора по телефону с подключенным к электросети зарядным устройством. Тело парня нашли с ожогами на руке вечером 30 сентября в одной из квартир города.