Жителям Башкирии напомнили про гарантии на капремонт домов.

На выполненный капитальный ремонт многоквартирных домов предоставляется гарантия сроком на 5 лет, сообщает министерство ЖКХ РБ.
Гарантия включает в себя качество материалов: используются только сертифицированные и проверенные материалы. В течение гарантийного срока Фонд капремонта РБ готов ответить на любые вопросы по качеству выполненных работ.
Гарантия не распространяется на случаи вандализма и иные факты, не относящиеся к качеству выполненных работ. Поэтому жители должны не забывать следить за состоянием общего имущества.