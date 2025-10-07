Ричмонд
Жителям Башкирии напомнили про гарантии на капремонт домов

Жителям Башкирии напомнили про гарантии на капремонт домов.

Источник: министерство ЖКХ РБ

На выполненный капитальный ремонт многоквартирных домов предоставляется гарантия сроком на 5 лет, сообщает министерство ЖКХ РБ.

Гарантия включает в себя качество материалов: используются только сертифицированные и проверенные материалы. В течение гарантийного срока Фонд капремонта РБ готов ответить на любые вопросы по качеству выполненных работ.

Гарантия не распространяется на случаи вандализма и иные факты, не относящиеся к качеству выполненных работ. Поэтому жители должны не забывать следить за состоянием общего имущества.