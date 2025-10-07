В Омске в план выноса включили почти 600 киосков

Ситуацию с киосками планируют обсудить на ближайшем заседании комитета по экономическим вопросам в Горсовете. Как стало известно порталу Om1 Омск из документов, подготовленных к этому заседанию, мэрия активно пополняет «расстрельный список» киосков. Если в феврале он составлял 356 объектов, то к сентябрю вырос до 558. НТО из этого списка должны быть демонтированы и вынесены уже в этом году, и можно предположить, что со многими из них это уже произошло.