В Омске в план выноса включили почти 600 киосков

За прошлый год вынесли почти втрое меньше НТО.

Источник: Om1 Омск

В Омске, по состоянию на конец сентября, насчитывается 2767 нестационарных торговых объектов. Половина, или 1415 киосков, стоит на частной земле, ещё 1088 согласованы мэрией и включены в схему размещения НТО, а 264 установлены самовольно или по истёкшим договорам.

Ситуацию с киосками планируют обсудить на ближайшем заседании комитета по экономическим вопросам в Горсовете. Как стало известно порталу Om1 Омск из документов, подготовленных к этому заседанию, мэрия активно пополняет «расстрельный список» киосков. Если в феврале он составлял 356 объектов, то к сентябрю вырос до 558. НТО из этого списка должны быть демонтированы и вынесены уже в этом году, и можно предположить, что со многими из них это уже произошло.

Отметим, что за весь 2024 год в план выноса включили 291 киоск, но демонтировали в итоге всего 188. 135 из них убрали сами владельцы, получившие предписание от мэрии, остальные пришлось ликвидировать на деньги администрации. Впрочем, в дальнейшем мэрия взыскивает часть этих средств с собственников незаконных киосков. Так, в прошлом году удалось таким образом скомпенсировать 67,8% расходов.