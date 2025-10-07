Новые турпрограммы появятся на Камчатке: каких гостей там ждут

До конца 2025 года на Камчатке создадут турпрограммы для китайских и тайских туристов. Нововведения представят на международном форуме в декабре, информирует сайт краевой администрации.
«Рост числа туристов из Китая и Таиланда открывает широкие возможности для развития региона. Китайцы составляют значительную долю активного сегмента международного туризма. Тайские гости, несмотря на меньшую численность, тоже представляют большой интерес», — проинформировали в местной администрации.
Как сообщили ТАСС в краевой администрации, в 2024 году число иностранных туристов на Камчатке выросло в полтора раза, причем существенную часть составили гости из Китая.
Напомним, что в сентября 2025 посольство КНР в России опубликовало новость об отмене Китаем визы для россиян. Подобное нововведение будет действовать год.