В Иркутске планируют установить скульптуру Даши Намдакова «Ангара»

«Иркутск — город, который раскрыл меня как мастера. Первая персональная выставка в феврале 2000 года прошла именно здесь. После нее я буквально проснулся знаменитым. За это время сотрудничал со многими муниципалитетами. Но считаю упущением, что среди них пока нет Иркутска. Эскиз практически готов, следует лишь обсудить некоторые детали с городским сообществом. Выполнять скульптуру буду из бронзы», — рассказал Даши Намдаков.