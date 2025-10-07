В Иркутске планируют установить скульптуру Даши Намдакова «Ангара»

Идею поддержал глава города Руслан Болотов. На встрече в мэрии обсудили возможные места размещения арт-объекта.
Скульптор является основателем архитектурного бюро Parsec, которое реализует туристическо-рекреационный и просветительский проект АМАР на Байкале. Даши Намдаков работает в разных техниках и областях искусства. Свои произведения мастер выполняет из бронзы, дерева, разных металлов с использованием драгоценных и полудрагоценных камней, конского волоса и бивня мамонта. Скульптуры, ювелирные изделия и графика имеют выраженный уникальный авторский стиль, в основе которого национальные традиции и культура Забайкалья, но представленные в новом, современном выражении.
Работы Даши Намдакова представлены в экспозициях различных музеев и в частных коллекциях по всему миру. Помимо этого, его скульптуры установлены на Ольхоне, в Горном Алтае, Красноярске, Казани, Лондоне, в Кемеровской области и Забайкалье.
«Иркутск — город, который раскрыл меня как мастера. Первая персональная выставка в феврале 2000 года прошла именно здесь. После нее я буквально проснулся знаменитым. За это время сотрудничал со многими муниципалитетами. Но считаю упущением, что среди них пока нет Иркутска. Эскиз практически готов, следует лишь обсудить некоторые детали с городским сообществом. Выполнять скульптуру буду из бронзы», — рассказал Даши Намдаков.
По замыслу автора композиция воплощает известную легенду о бегстве Ангары от отца Байкала к возлюбленному Енисею. В центре — динамичная фигура лося, устремленного ввысь. В бурятских сказаниях это животное — посланец небес, напитанный древними тайнами и магической силой. Его огромные, ветвистые рога тяжело склонены к земле. На спине у него восседает хрупкая, но величественная фигура Ангары. Она изображена в образе девушки со множеством рук, каждая из которых — один из многочисленных притоков реки.
Учитывая идею композиции, принято решение, что местом установки должен стать берег Ангары.
«В настоящее время активно развивается пространство острова Конный, и доминанта в виде скульптуры “Ангара и Байкал” впишется в общую концепцию. Новый объект станет точкой притяжения для иркутян и гостей областного центра. Композиция будет хорошо просматриваться с различных городских площадок», — подчеркнул Руслан Болотов.
По поручению мэра Иркутска в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займется подготовкой реализации данного проекта. Планируется определить точное место установки, рассмотреть вопросы развития прилегающей территории, обустройства инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации города.