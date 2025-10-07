В Москве ожидается облачная погода и до 14 градусов тепла

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 14 градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет 12−14 градусов тепла. В ночь на среду температура может опуститься до плюс 7 градусов.
Ветер слабый. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 9 — плюс 14 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.