Во Владивостоке пройдёт митинг против повышения утильсбора на машины

Администрация Владивостока согласовала проведение в городе митинга против повышения утилизационного сбора на автомобили. Мэрия разрешила провести акцию в субботу, 11 октября, в полдень у Дома молодёжи.
Заявку на проведение митинга подал депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Сустов. Согласование произошло после устранения замечаний к первоначальной заявке. Заместитель главы администрации города Дмитрий Свитайло подписал документ о согласовании.
Организаторы рассчитывают на участие чуть менее полутысячи человек. Ранее активисты дважды получали отказ в проведении мероприятия, поскольку власти ссылались на отсутствие в заявке санитарных мер для многолюдного события. Однако, как утверждают инициаторы мероприятия, количество участников менее 500 человек по действующему законодательству не требует дополнительных мер.
Митинг направлен против инициативы Минпромторга изменить методику расчёта утилизационного сбора с 1 ноября. Ведомство предлагает учитывать при расчёте не только объём, но и мощность двигателя автомобиля. Льготный коэффициент сохранится только для машин с двигателем до 160 лошадиных сил. Сейчас при ввозе физическими лицами для личного пользования новых машин возрастом до 3 лет утилизационный сбор составляет 3 400 рублей, а для автомобилей с пробегом старше 3 лет — 5 200 рублей.
Проект постановления правительства собрал более 121 000 негативных реакций на федеральном портале нормативных правовых актов. По предварительным расчётам, популярные импортные модели могут подорожать очень большие суммы.
В Приморье традиционно популярны праворульные японские автомобили. Местные эксперты отмечают, что значительная часть машин на рынке региона — мощностью свыше 160 лошадиных сил, и, следовательно, они попадут под значительное повышение сборов. Многие автомобили, имеющие мощность двигателя выше этого порога, скорее всего, уйдут с рынка из-за существенного удорожания. Кроме того, в связи с повышением утилизационного сбора предприниматели и автомобилисты также ожидают роста цен на самые популярные модели мощностью до 160 лошадиных сил на 20−30%.