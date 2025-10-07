Во Владивостоке пройдёт митинг против повышения утильсбора на машины

Митинг направлен против инициативы Минпромторга изменить методику расчёта утилизационного сбора с 1 ноября. Ведомство предлагает учитывать при расчёте не только объём, но и мощность двигателя автомобиля. Льготный коэффициент сохранится только для машин с двигателем до 160 лошадиных сил. Сейчас при ввозе физическими лицами для личного пользования новых машин возрастом до 3 лет утилизационный сбор составляет 3 400 рублей, а для автомобилей с пробегом старше 3 лет — 5 200 рублей.