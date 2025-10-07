Ричмонд
Исполнитель песни «Ты не балуй» Алексей Степин скончался на 58-м году жизни

В возрасте 57 лет скончался российский певец и композитор Алексей Степин. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в пресс-службе «Радио Шансон».

— Его хиты «Долюшка-доля», «Гули-гули», «Ты не балуй», «Дорога да гитара» и другие успели стать неотъемлемой частью шансона по-русски и остаются любимы на протяжении многих лет, — уточнили в публикации.

Артист продолжал выступать на сцене до последних дней жизни. У Степина осталась дочка Лариса.

Певец родился в 1968 году в Казани. Москву уехал покорять в середине 1990-х годов. Через семь лет ему удалось подписать контракт с продюсером Александром Толмацким.

В репертуаре Степина — альбомы «Не плачь, Анюта», «Дорога да гитара», «Бесприютная душа», «Слезы — просто вода», «Гули-гули» и другие.