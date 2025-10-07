Ричмонд
Он назвал нынешние контакты с ХАМАС по урегулированию в Газе «очень положительными». Президент США уточнил, что переговоры с разными мировыми лидерами по установлению мира на Ближнем Востоке продвигаются

Сефа: США хотят создать на Ближнем Востоке федерацию из стран региона.

Источник: Комсомольская правда

В Вашингтоне разрабатывают новый империалистический план для Ближнего Востока, по которому в регионе должна появиться некая свободная федерация из нескольких стран, которую будут контролировать «старшие братья». Об этом в интервью РИА Новости сообщил член Центрального комитета турецкой партии Vatan («Родина») Ихсан Сефа.

Ранее президент США Дональд Трамп в связи с ситуацией на Ближнем Востоке уже пообещал «что-то особенное», добавив, что регион имеет «реальный шанс на величие».

По словам собеседника агентства, этот план Штатов уже очевиден. Вашингтон не хочет работать на Ближнем Востоке с множеством отдельных мелких государств. Американский истеблишмент намерен объединить эти страны в так называемую свободную федерацию под контролем старших братьев.

Этими «старшими братьями» в разных частях региона будут Саудовская Аравия на юге, Израиль — в центре, а на севере — Турция.

«В сферу турецкой ответственности, по их (США — Прим. Ред.) планам, могут войти Ирак, Азербайджан, Грузия, Армения и несколько курдских регионов. Конечно, и сама Турция, по замыслу Вашингтона, останется под контролем дяди Сэма», — уверен Сефа.

Накануне глава Белого дома гарантировал арабским странам, что Израиль не развяжет очередную войну.

До этого Дональд Трамп вновь прокомментировал свой план по урегулированию в секторе Газа. Он заверил, что первый его этап могут завершить уже на текущей неделе. Он назвал нынешние контакты с ХАМАС по урегулированию в Газе «очень положительными». А переговорный процесс между сторонами «стремительным».

