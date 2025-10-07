Алматинцы пожаловались, что из-за плохой канализации их дома заливает водой

Местные жители утверждают, что сталкиваются с этими проблемами уже шесть лет.
Многодетная мать-одиночка Мадина Аркенова взяла в кредит 300 тыс. тенге для внепланового ремонта — вода размыла стены, из-за чего посыпалась штукатурка. Из-за сырости, по ее словам, у детей развилась аллергия.
«Дети у меня каждый год болеют, потому что вся вода ко мне во двор заходит. Весь дом у меня в аварийном состоянии сейчас. Видите? Вот, элементарно: можно сказать, в 12 часов ночи упало. У меня когда ребенок здесь полз, сверху упало. Из-за этого я уже не знаю, как вам сказать, из-за сырости, из-за этого у меня дом аварийный. Сама я многодетная. А вот если эта сырость, весь дом упадет. Я не знаю, что делать. С детьми куда мне идти?» — жалуется она.
По словам Мадины, соседи находятся в похожей ситуации.
После очередного порыва канализации вода лилась прямо из унитаза, ванной и раковин. А ан улице вода бежит прямо по дорогам, заливает дворы и огороды.
Также жители возмущены испорченной дорогой — обычный дождь превращает пешеходную зону в грязное месиво. Пройти без сапог невозможно. Проехать не могут даже легковушки.
«Везде перерыто, все камни летят. У меня даже в лобовое стекло камень влетел, уже разбилось. Дорога в таком состоянии, потому что кто-то выиграл тендер — и решили одновременно канализацию и воду провести. Всё! Когда начинают все вот это копать, и, вот видите, раскопали, сделали, опять закопали. Жалобы — опять раскопали», — рассказала местная жительница Арзигуль Амраева.
По ее словам, на ремонт своей машины в месяц она тратит 150 тыс. тенге.
В настоящий момент в микрорайоне вновь появилась строительная техника.
«В Алатауском районе запланировано проведение ремонтных работ на 136 улицах. На сегодняшний день работы завершены на 92 улицах. В том числе в микрорайоне Шапагат — на 26 улицах, что составляет 15 километров. В настоящее время работы продолжаются. С 6 октября начнется асфальтирование. Полностью работы будут завершены до 15 ноября», — сообщил главный специалист отдела развития улично-дорожной сети Кайнар Молдажан.
Тем не менее, многие жители микрорайона дожидаться окончания ремонта не стали и собрались переезжать.