Арестович* переобъявлен в розыск в России

Согласно данным из базы МВД Российской Федерации, бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* переобъявлен в федеральный розыск на территории РФ. Факт внесения соответствующих сведений подтвердили РИА Новости.
«Арестович* Алексей… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — следует из данных базы МВД.
Напомним, что правовые меры в отношении Арестовича* применялись последовательно: в мае 2023 года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов, в начале октября он был объявлен в розыск, а в 2024 году московский суд заочно арестовал его по обвинениям в призывах к терроризму, его пропаганде и распространении ложной информации о ВС РФ.
Накануне бывший советник офиса Владимира Зеленского дал итнервью российской журналистке Ксении Собчак, в котором согласился с передачей России четырех новых регионов и Крыма без официального признания.
* — Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.