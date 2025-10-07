Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестович* переобъявлен в розыск в России

Арестовича* переобъявили в розыск в РФ после интервью Собчак.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным из базы МВД Российской Федерации, бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* переобъявлен в федеральный розыск на территории РФ. Факт внесения соответствующих сведений подтвердили РИА Новости.

«Арестович* Алексей… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — следует из данных базы МВД.

Напомним, что правовые меры в отношении Арестовича* применялись последовательно: в мае 2023 года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов, в начале октября он был объявлен в розыск, а в 2024 году московский суд заочно арестовал его по обвинениям в призывах к терроризму, его пропаганде и распространении ложной информации о ВС РФ.

Накануне бывший советник офиса Владимира Зеленского дал итнервью российской журналистке Ксении Собчак, в котором согласился с передачей России четырех новых регионов и Крыма без официального признания.

* — Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.