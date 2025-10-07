Арестович* переобъявлен в розыск в России

Напомним, что правовые меры в отношении Арестовича* применялись последовательно: в мае 2023 года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов, в начале октября он был объявлен в розыск, а в 2024 году московский суд заочно арестовал его по обвинениям в призывах к терроризму, его пропаганде и распространении ложной информации о ВС РФ.