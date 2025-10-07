Президент РФ утвердил 13 новых омских судей

Мария Степанчикова Мария возглавила Одесский райсуд, а Яна Реморенко и Алена Русинова стали заместителями председателей Омского и Советского районных судов Омска соответственно. К работе приступают также утвержденные судьи в Кировском, Крутинском, Первомайском, Тюкалинском, Ленинском, Советского и Шербакульского районах.