Новосибирец сделал предложение руки и сердца девушке после драки с ее братом

В одном из баров в Ленинском районе Новосибирска было неспокойно. Там из-за девушки подрались двое парней. Один из них был особо агрессивен, поэтому прибывшие на место бойцы группы быстрого реагирования сковали его наручниками. Но это не помешало молодому человеку сделать предложение руки и сердца возлюбленной. Подробности истории сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».
Всё произошло вечером 4 октября. Тогда две девушки и два парня отдыхали в баре. Спустя время туда вошел еще один мужчина и направился к компании. Он применил к одной из девушек удушающий прием, после чего на него набросился один из парней.
— Завязалась драка, в ходе которой был разбит холодильник с напитками и сломана дверь эвакуационного выхода. Оба участника потасовки получили телесные повреждения в виде ссадин, ушибов и резаных ран от разбитого стекла, — добавили в пресс-службе.
Разнимать хулиганов пришлось бойцам группы быстрого реагирования. Они же надели на самого агрессивного парня наручники. Тогда же выяснилось, что подрались будущие родственники — жених девушки и ее брат. Собственно, в баре они договорились встретиться как раз для того, чтобы познакомиться.
Успокоившись, молодой человек сделал своей возлюбленной предложение, она сказала «да». Но свадебный подарок — кольцо и серьги — ей пришлось самой доставать из кармана жениха, так как его руки в тот момент все еще были в наручниках.
После того как компания возместила бару ущерб за поврежденное имущество в сумме 35 тысяч рублей, гвардейцы их отпустили.