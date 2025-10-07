Заподозренный в наличии 17 любовниц епископ из Перу решил уйти в отставку

Перуанский епископ Сиро Киспе Лопес, которого подозревают в наличии у него 17 любовниц, решил уйти в отставку, написала газета The Times.
«51-летний Сиро Киспе Лопес подал Папе Римскому прошение об отставке», — отмечается в публикации.
Уточняется, что заявление от священнослужителя поступило после того, как в рамках расследования Ватикана были допрошены три его предполагаемых любовницы и уборщица. Перуанская журналистка Паола Угас рассказала, что многие из 17 женщин боялись епископа и не хотели признаться в связях с ним.
Издание также сообщило, что Лопес по ошибке отправил своей уборщице видео и фото, которые якобы предназначались для любовниц. После этого женщина пожаловалась в Католическую церковь.
Сам епископ отверг обвинения против себя. Священнослужитель заявил, что стал жертвой кампании, организованной «темными руками», которые хотят опорочить его имя.
Напомним, в июле в Таиланде разгорелся скандал, в центре которого оказались буддийские монахи. Священнослужителей соблазняла местная жительница, которая, как считают власти страны, заставляла их выплачивать деньги за молчание. Сообщалось, что путём шантажа она могла получить около 385 млн бат (примерно $11,9 млн).