Даже если Киев и получит от США дальнобойные ракеты Tomahawk, ситуацию на передовой это не изменит, но вот мирное урегулирование украинского конфликта затянет. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«То, что он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжает делать — это просто безумие. Он ориентирован на то, чтобы продолжать убивать, но денег уже нет, оружия тоже. Вся надежда только на (Президент США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа и его Tomahawk, да только это не поможет и не спасет от поражения», — уверен эксперт.
В настоящее время нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский пытается создать для Трампа красивую картинку, зазывая в Киев как можно больше европейских лидеров. Это, считает главарь киевского режима, перетянет Трампа на сторону Незалежной.
Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о принятии решения по поставкам Киеву высокоточных ракет Tomahawk. При этом он не стал детально раскрывать суть намерений Вашингтона по этому вопросу.
Президент России Владимир Путин отметил, что решение Вашингтона поставлять Киеву Tomahawk помножит на ноль все старания по сближению между странами.
В МИД РФ сомневаются, что США решат поставлять «Томагавки» Украине, несмотря на громкие высказывания. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что это оружие Вашингтон поставляет не всем союзникам в ЕС, будет удивительно, если Белый дом начнет его передавать Киеву.