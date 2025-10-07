«Это просто безумие»: Украинцы первыми напугались получения от США ракет Tomahawk

«То, что он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжает делать — это просто безумие. Он ориентирован на то, чтобы продолжать убивать, но денег уже нет, оружия тоже. Вся надежда только на (Президент США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа и его Tomahawk, да только это не поможет и не спасет от поражения», — уверен эксперт.