Редкую белую цаплю заметили возле Комсомольска-на-Амуре

По словам орнитолога Риммы Андроновой, большая белая цапля обычно гнездится только в южных районах края, по Уссури, а в других местах региона лишь проводит лето, но не размножается. Нынешняя тёплая осень задержала миграцию птиц, и, возможно, краснокнижные цапли сделали остановку в Комсомольске по пути с территории Болоньского заповедника, где встречаются их большие группы.