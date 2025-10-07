Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редкую белую цаплю заметили возле Комсомольска-на-Амуре

Нынешняя тёплая осень задержала миграцию птиц, и, возможно, краснокнижные цапли сделали остановку в Комсомольске по пути с территории Болоньского заповедника.

Источник: Соцсети

Редкую большую белую цаплю заметили в Комсомольске-на-Амуре. Вероятно, она оказалась практически в городской черте во время перелёта в тёплые края, сообщили в Telegram-канале Комсомольского заповедника.

Птица, занесённая в Красную книгу Хабаровского края, попала в объектив фотокорреспондента Валерия Сидорина на Мылкинских протоках рядом с городскими водоёмами. Неподалёку от неё купались обычные серые цапли — птицы не проявляли агрессии и мирно соседствовали с величественной гостьей.

По словам орнитолога Риммы Андроновой, большая белая цапля обычно гнездится только в южных районах края, по Уссури, а в других местах региона лишь проводит лето, но не размножается. Нынешняя тёплая осень задержала миграцию птиц, и, возможно, краснокнижные цапли сделали остановку в Комсомольске по пути с территории Болоньского заповедника, где встречаются их большие группы.

«Хотя здесь птицы не выводят потомство, другие виды пернатых гнездятся на местных водоёмах, поддерживая природный баланс и создавая возможность наблюдать за дикой природой прямо в черте города. Для жителей это уникальная возможность увидеть цапель и уток в естественной среде, не покидая городской территории», — отметили в заповеднике.

Специалисты напоминают, что осенью и весной такие места особенно уязвимы. Поджоги сухой травы со стороны дачников или хулиганов могут уничтожить гнёзда, мелких животных и растения, нарушая экосистему водоёмов.

Орнитологи призывают жителей бережно относиться к природе: не разжигать костры, использовать безопасные способы уборки территории и следить за сохранением флоры и фауны для будущих поколений.