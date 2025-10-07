Названы самые большие по площади районы Татарстана

Второе место в татарстанском рейтинге районов по площади занял Альметьевский (2 542 кв. км), а третье — Нурлатский (2 308 кв. км) районы.
В топ-5 по этому показателю также попали Азнакаевский (2 168 кв. км) и Лаишеский (2 094 кв. км) районы.
На 6−10 местах рейтинга расположились Алексеевский (2074 кв. км), Рыбно-Слободский (2 041 кв. км.), Актанышский (2 034 кв. км), Спасский (2 022 кв. км.) и Мензелинский (1919 кв. км) районы.
Следом в топ-20 попадают Заинский (1 900 кв. км), Лениногорский и Арский районы (оба имеют площадь 1 843 кв. км), Чистопольский (1818 кв. км), Агрызский (1796 кв. км), Нижнекамский (1733 кв. км), Тукаевский (1 729 кв. км), Алькеевский (1726 кв. км), Тетюшский (1 638 кв. км), Высокогорский (1 574 кв. км).
На 21−30 местах рейтинга находятся Буинский (1 543 кв. км), Кукморский (1 490 кв. км), Муслюмовский (1 464 кв. км), Аксубаевский и Зеленодольский (1 439 кв. км) районы, Бугульминский (1 433 кв. км), Елабужский (1 401 кв. км), Сармановский (1 385 кв. км), Черемшанский (1 364 кв. км) Пестречинский (1 339 кв. км) районы.
Замыкают топ Новошешминский (1 317 кв. км), Верхнеуслонский (1 303 кв. км) и Бавлинский (1 222 кв. км) районы.
Напомним, что общая площадь Республики Татарстан составляет 68 тыс. кв. км.