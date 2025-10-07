Правила эвакуации катеров уточняют в Приморье

Речь идёт о развитии недавних поправок в краевой закон, которые разрешают предпринимателям не только самостоятельно перевозить маломерные суда, но и выступать организаторами этой деятельности, привлекая подрядчиков. Новый проект постановления уточняет, какие документы компании должны предоставить для включения в реестр уполномоченных организаций, а также закрепляет обязательные условия договоров. Это повысит прозрачность работы и защитит права всех участников процесса.