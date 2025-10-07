Правила эвакуации катеров уточняют в Приморье

Как рассказали в правительстве региона, документ разрабатывает подробные правила для компаний, которые организуют перевозку и хранение таких судов. В ходе обсуждения бизнес-сообщество может напрямую высказать свои замечания. Срок подачи предложений — до 15 октября.
Речь идёт о развитии недавних поправок в краевой закон, которые разрешают предпринимателям не только самостоятельно перевозить маломерные суда, но и выступать организаторами этой деятельности, привлекая подрядчиков. Новый проект постановления уточняет, какие документы компании должны предоставить для включения в реестр уполномоченных организаций, а также закрепляет обязательные условия договоров. Это повысит прозрачность работы и защитит права всех участников процесса.
«Для нас важно, чтобы новые правила были не только эффективными с точки зрения контроля, но и удобными для бизнеса. Предложения помогут нам найти оптимальные решения и создать комфортные условия для работы в этой сфере», — уверен министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин.
Согласно тексту проекта, там подробно описывается, как компании должны оформлять заявки на предоставление услуг: от перемещения маломерных судов и организации перевозки до хранения и возврата. Уточняется, какие сведения о транспортных средствах и акватории должны предоставлять организации, а также какие лицензии, договоры и документы подтверждают право на ведение такой деятельности.
Особое внимание уделено маломерным судам. Так, прописаны требования к специализированным транспортным средствам для буксировки, условия договоров на навигационный период и обязательства по урегулированию споров, связанных с повреждением судов.
Ознакомиться с проектом и оставить свои комментарии можно на официальном портале проектов НПА Приморского края.