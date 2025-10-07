Венгрия не заинтересована во введении евро на территории страны. Об этом в понедельник, 6 октября, заявил премьер-министр государства Виктор Орбан.
Политик назвал причину такого решения — бедственное положение Европейского союза (ЕС), который постепенно разваливается.
В случае, если процесс только продолжится, Венгрия будет рассматривать членство в объединении, как пройденный этап. Будапешт отказывается от ввода евро из-за нежелания сильнее связывать судьбу с ЕС.
По словам Орбана, с момента возвращения американского президента Дональда Трампа в Венгрию уже пришли американские инвестиции на 150 миллиардов форинтов, передает EconomX.
По данным The European Conservative, у европейских лидеров отсутствует заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине.
Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, выступил с крайне тревожным заявлением на саммите Евросоюза в Копенгагене. По его словам, мир находится на грани большого конфликта, и все стороны уже активно готовятся к нему.