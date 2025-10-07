Хабаровские полицейские навели порядок в питейных заведениях в центре города

Проблем с законом у клиентов ночных кафе за время рейдов выявлено не было, однако установлены другие нарушения. Так, инспекторы по делам несовершеннолетних доставили в отдел полиции троих подростков, которые находились на улице после 22:00 без сопровождения взрослых. На их родителей правоохранители составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.