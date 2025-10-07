Хабаровские полицейские навели порядок в питейных заведениях в центре города

В полиции Хабаровска раскрыли причины повышенного внимания к двум кафе в центре города «Хлебомяс» и «Лентяйка», находящихся на улице Муравьёва-Амурского. Ранее местные жители отметили, что в вечернее и ночное время у точек общепита, где реализуется в том числе алкогольная продукция, дежурят правоохранители с привлечением ОМОНа Росгвардии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю рассказали, что причиной серии рейдов, в которых принимали участие сотрудники различных подразделений ведомства при силовой поддержке Росгвардии, стали многочисленные жалобы горожан на ссоры и драки нетрезвых посетителей этих кафе, а также провокационное, а в некоторых случаях и агрессивное поведение клиентов заведений.
В ходе проведения рейдов правоохранители даже устанавливали металлическое ограждение, чтобы проверять гостей ночных заведений, не проносят ли те запрещённые к легальному обороту вещества и предметы. Кроме того, при участии СОБРа и ОМОНа Росгвардии прошли проверки условий реализации в увеселительных заведениях алкогольной продукции, что принесло свои результаты.
Проблем с законом у клиентов ночных кафе за время рейдов выявлено не было, однако установлены другие нарушения. Так, инспекторы по делам несовершеннолетних доставили в отдел полиции троих подростков, которые находились на улице после 22:00 без сопровождения взрослых. На их родителей правоохранители составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Кроме того, в результате рейдов в кафе было изъято порядка 40 бутылок спиртного, которое было изготовлено явно не фабричным способом. Продавался алкоголь под видом плодово-ягодных настоек. В настоящее время образцы направлены на исследования, в результате которых будет дана оценка качеству нелегальной продукции и её соответствия требованиям законодательства.
Как отметили в пресс-службе управления МВД России по городу Хабаровску, правоохранительные органы продолжают держать на контроле соблюдение порядка в центре города. В случае, если от местных жителей продолжат поступать жалобы на деятельность данных увеселительных заведений, последует соответствующая реакция и проверки будут возобновлены.