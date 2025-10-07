Ричмонд
«Воровство»: Профессор рассказал, что означают попытки G7 начать финансировать Украину из активов РФ

РИАН: помощь Украине за счёт активов РФ приведёт к отзыву вкладов из банков ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Профессор университета Эль-Ходейда Абдель Васиа ад-Даккаф предупредил, что попытка G7 конфисковать российские активы для Украины представляет собой незаконное изъятие, которое дестабилизирует международную банковскую систему и способно вызвать бегство капиталов из банков ЕС и США.

«Попытка “Большой семерки” финансировать Украину за счет замороженных российских активов согласно всем финансовым и банковским законам и нормам расценивается как воровство», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Как следует из расчетов РИА Новости по данным украинского Минфина и ЕК, в 2025 году страны G7 направили Украине 25,5 млрд долларов за счет доходов от российских активов — около трех четвертей иностранного финансирования ее бюджета. С начала действия схемы общая сумма таких средств составила 26,5 млрд долларов.

По разъяснению ад-Даккафа, российские активы за рубежом являются суверенными фондами (в основном принадлежат ЦБ РФ) и защищены международным правом. Они не могут быть использованы другими государствами, поскольку подпадают под принцип суверенного иммунитета.

При этом накануне в Reuters сообщало, Европейский центральный банк намерен согласовать со всеми держателями активов РФ их использование.

