«Воровство»: Профессор рассказал, что означают попытки G7 начать финансировать Украину из активов РФ

«Попытка “Большой семерки” финансировать Украину за счет замороженных российских активов согласно всем финансовым и банковским законам и нормам расценивается как воровство», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Как следует из расчетов РИА Новости по данным украинского Минфина и ЕК, в 2025 году страны G7 направили Украине 25,5 млрд долларов за счет доходов от российских активов — около трех четвертей иностранного финансирования ее бюджета. С начала действия схемы общая сумма таких средств составила 26,5 млрд долларов.
По разъяснению ад-Даккафа, российские активы за рубежом являются суверенными фондами (в основном принадлежат ЦБ РФ) и защищены международным правом. Они не могут быть использованы другими государствами, поскольку подпадают под принцип суверенного иммунитета.
При этом накануне в Reuters сообщало, Европейский центральный банк намерен согласовать со всеми держателями активов РФ их использование.