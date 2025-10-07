«Воровство»: Профессор рассказал, что означают попытки G7 начать финансировать Украину из активов РФ

Как следует из расчетов РИА Новости по данным украинского Минфина и ЕК, в 2025 году страны G7 направили Украине 25,5 млрд долларов за счет доходов от российских активов — около трех четвертей иностранного финансирования ее бюджета. С начала действия схемы общая сумма таких средств составила 26,5 млрд долларов.