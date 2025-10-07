До 1 декабря жители Башкирии должны оплатить более 8 млрд рублей налогов

До 1 декабря жители Башкирии должны оплатить более 8 млрд рублей имущественных налогов и НДФЛ, что на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил руководитель регионального управления ФНС Андрей Агапов.
Структура платежей распределяется следующим образом: налог на имущество — 2,9 млрд рублей (рост 22%), земельный налог — 1,2 млрд рублей (увеличение на 19%), транспортный налог — 3,7 млрд рублей (прирост 8%).
Также значительный рост показал НДФЛ — 410 миллионов рублей — на 28% выше показателей 2024 года. По данным на 1 октября, в бюджет уже поступило 705 миллионов рублей. Андрей Агапов отметил, что сейчас ключевой задачей является обеспечение своевременной уплаты налогов.
