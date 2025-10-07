До 1 декабря жители Башкирии должны оплатить более 8 млрд рублей налогов

До 1 декабря жители Башкирии должны оплатить более 8 млрд рублей имущественных налогов и НДФЛ, что на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил руководитель регионального управления ФНС Андрей Агапов.