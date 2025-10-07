Ричмонд
В США упал медицинский вертолет: находившиеся на борту получили серьезные ранения

CBS: минимум три человека получили травмы при крушении вертолета в Сакраменто.

Источник: Комсомольская правда

В американском Сакраменто потерпел крушение медицинский вертолет с пассажирами на борту. Тяжелые травмы получили минимум три человека. Вертолет рухнул на автомагистраль, сообщает CBS.

О погибших в результате инцидента информации не поступало. Началось расследование причин крушения воздушного судна.

«Это был вертолет, который оказывает медицинскую помощь по воздуху… По меньшей мере три человека получили серьезные ранения», — говорится в статье.

В пятницу, 3 октября, самолет Ан-2 упал в Ермаковском районе Красноярского края. Погибли два человека. В Следственном комитете РФ назначили комплекс экспертиз для установления причин ЧП. По факту крушения завели уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.