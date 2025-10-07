В США упал медицинский вертолет: находившиеся на борту получили серьезные ранения

В пятницу, 3 октября, самолет Ан-2 упал в Ермаковском районе Красноярского края. Погибли два человека. В Следственном комитете РФ назначили комплекс экспертиз для установления причин ЧП. По факту крушения завели уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.