В США упал медицинский вертолет: находившиеся на борту получили серьезные ранения

В американском Сакраменто потерпел крушение медицинский вертолет с пассажирами на борту. Тяжелые травмы получили минимум три человека. Вертолет рухнул на автомагистраль, сообщает CBS.
О погибших в результате инцидента информации не поступало. Началось расследование причин крушения воздушного судна.
«Это был вертолет, который оказывает медицинскую помощь по воздуху… По меньшей мере три человека получили серьезные ранения», — говорится в статье.
