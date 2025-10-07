Глава ЕЦБ призвала согласовать решение по активам России

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили около 300 млрд евро российских резервов, из которых более 200 млрд находятся в ЕС, преимущественно в бельгийской Euroclear. Еврокомиссия ранее предлагала использовать эти активы для поддержки Украины, заменяя их на облигации ЕС, однако такие инициативы вызывают юридические споры и опасения со стороны России, которая называет заморозку воровством и обещает ответные меры.