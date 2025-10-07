Глава ЕЦБ призвала согласовать решение по активам России

Лагард опасается за риски, которые понесет евро после такого решения.
Решение об использовании замороженных российских активов должно быть принято вместе со всеми владельцами этих активов, однако такой шаг вызывает опасения. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард агентству Reuters.
«Лагард заявила, что любое решение должно быть согласовано всеми сторонами, владеющими российскими активами», — пишет агентство. Она также выражает беспокойство, что такой шаг ставит под вопрос надежность евро и может отпугнуть инвесторов.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили около 300 млрд евро российских резервов, из которых более 200 млрд находятся в ЕС, преимущественно в бельгийской Euroclear. Еврокомиссия ранее предлагала использовать эти активы для поддержки Украины, заменяя их на облигации ЕС, однако такие инициативы вызывают юридические споры и опасения со стороны России, которая называет заморозку воровством и обещает ответные меры.