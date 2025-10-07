Ричмонд
Хабаровскому управлению дорог внесено представление из-за гигантских ям

Повреждения зафиксировали на грунтовой дороге к селу Арсеньево.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Нанайском районе прокуратура контролирует восстановление грунтовой дороги к селу Арсеньево. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Ранее ведомство провело проверку, поводом для которой послужили многочисленные жалобы местных жителей. Выяснилось, что участки автодороги имеют многочисленные дефекты и находятся в ненормативном состоянии. На 21-м километре зафиксированы повреждения дорожного полотна, приведшие к образованию глубоких ям, которые осложняют проезд транспорта.

Прокуратура направила представление руководителю КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» с требованием устранить выявленные нарушения. Исполнение акта прокурорского реагирования и восстановление дороги находятся на постоянном контроле надзорного ведомства.