Хабаровскому управлению дорог внесено представление из-за гигантских ям

Ранее ведомство провело проверку, поводом для которой послужили многочисленные жалобы местных жителей. Выяснилось, что участки автодороги имеют многочисленные дефекты и находятся в ненормативном состоянии. На 21-м километре зафиксированы повреждения дорожного полотна, приведшие к образованию глубоких ям, которые осложняют проезд транспорта.