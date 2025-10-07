В Омске здание женской консультации переоборудуют под нужды ветеранов

В минувший понедельник, 6 октября 2025 года, на портале госзакупок стартовали поиски подрядчика, который подготовит проектную и рабочую документацию для «переформатирования» здания женской консультации на Рождественского, 2, в консультативную поликлинику госпиталя для ветеранов войн. Статус застройщика в данном случае присвоен БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр».
Согласно документации, речь идет о переоборудовании под указанное назначение 4-этажного кирпичного здания 1998 года постройки с частично обновленными пластиковыми окнами и дверями.
«Проектная документация на капитальный ремонт должна содержать конструктивные решения, необходимые для устранения неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. Оснастить недостающими видами инженерного оборудования», — обозначено в конкурсной документации.
Кроме того, прописана обязанность определить проектом архитектурно-художественные решения, а также конструктивные решения для обеспечения в помещениях будущей поликлиники оптимальных санитарно-гигиенических и противоэпидемических режимов и условий оказания медицинской помощи. Обращается внимание на кровлю, в том числе на необходимость устранения дефектов и организации водостока и ограждения. Также прописаны мероприятия по замене оставшихся деревянных окон на пластиковые. Фасад предлагается сформировать из металлических кассет, обеспечив его вентилируемость. Предусмотрена также замена системы водоснабжения, системы отвода канализационных стоков, ремонт и замена системы электроснабжения.
В распоряжение проектировщика дается около двух месяцев, документация под будущий капремонт должна быть подготовлена к 20 декабря 2025 года. При этом в документации указывается, что «ориентировочно» сами работы пройдут в 2026—2027 годах. Из бюджета области на эти цели выделено порядка 1,76 миллиона рублей.
Отметим, к тому же сроку, в конце 2025 года, должны быть завершены работы по оборудованию самого госпиталя для ветеранов войн, базирующегося в бывшем роддоме № 5 на улице Рождественского.