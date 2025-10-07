В Омске здание женской консультации переоборудуют под нужды ветеранов

Кроме того, прописана обязанность определить проектом архитектурно-художественные решения, а также конструктивные решения для обеспечения в помещениях будущей поликлиники оптимальных санитарно-гигиенических и противоэпидемических режимов и условий оказания медицинской помощи. Обращается внимание на кровлю, в том числе на необходимость устранения дефектов и организации водостока и ограждения. Также прописаны мероприятия по замене оставшихся деревянных окон на пластиковые. Фасад предлагается сформировать из металлических кассет, обеспечив его вентилируемость. Предусмотрена также замена системы водоснабжения, системы отвода канализационных стоков, ремонт и замена системы электроснабжения.