«Принцип двух ключей»: глава Минтруда рассказал, как можно помочь неработающим россиянам

«Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода “принцип двух ключей”, когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать», — пояснил министр в разговоре с РБК. Как считает Котяков, именно такой подход является самым действенным в решении проблемы бедности.