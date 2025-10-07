«Принцип двух ключей»: глава Минтруда рассказал, как можно помочь неработающим россиянам

Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих.
Государство намерено оказывать помощь тем россиянам, которые сами прилагают усилия для преодоления трудной жизненной ситуации. Такую позицию озвучил министр труда РФ Антон Котяков. По его словам, это так называемый «принцип двух ключей», при котором помощь власти сочетается со стараниями граждан по улучшению своего материального положения.
«Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода “принцип двух ключей”, когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать», — пояснил министр в разговоре с РБК. Как считает Котяков, именно такой подход является самым действенным в решении проблемы бедности.
В то же время, если человек столкнулся с объективными жизненными обстоятельствами«, не позволяющими обойтись без господдержки, — “вопросов нет”, помощь будет оказана. Уход за маленьким ребенком, многодетная семья, инвалидность — государство готово оказать поддержку в любой ситуации, отметил глава Минтруда.
Иной подход применяется, когда на поддержку претендует, например, человек трудоспособного возраста, не имеющий работы. «Если, например, взрослый трудоспособный человек, не имеющий противопоказаний к труду, не работает — наверное, государство имеет право задать вопрос: “А почему?”» — подчеркнул Котяков.
Министр добавил, что сейчас государство предлагает полный комплект мер поддержки, нацеленных на вовлечение человека в трудовую деятельность. При отсутствии квалификации можно освоить первую профессию или пройти переобучение по востребованному направлению; если проблема в географическом местоположении — доступны программы переезда «Мобильность 1.0» или «Мобильность 2.0».
Также существует вариант начать собственное дело при содействии по социальному контракту. Если же человек отвергает все предложенные варианты, но рассчитывает на детские выплаты, закономерно возникает вопрос: почему его должно «содержать» добросовестное большинство, исправно платящее налоги.
По словам Котякова, над этой темой необходимо работать, в частности, корректируя механизмы социальной поддержки. Сейчас в рамках единого пособия уже установлен минимальный порог заработка, который человек должен получать для права на пособие, — это четыре МРОТ в год. Как правило, такой доход обеспечивается нерегулярной, временной занятостью. Соответственно, задача страны — формировать условия для более стабильного участия в рынке труда, констатировал министр.
Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш сообщила, что РФ демонстрирует наименьший уровень безработицы среди всех стран G20, передает 360.ru. Несмотря на это лидирующее положение, российская делегация активно участвует в коллективном обсуждении вопросов создания качественных рабочих мест и борьбы с безработицей, которые продолжают оставаться актуальными для большинства государств-участников.